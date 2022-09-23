Папа: сегодняшний мир требует инклюзивности и заботы

22 сентября Папа Франциск встретился в ватиканском Зале Павла VI с членами крупнейшей международной компании Deloitte Global, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита, передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что в их компании трудятся 350 тысяч сотрудников, служение которых связано с большую ответственностью. В последние непростые годы работа консультанта, по словам Папы, может послужить более справедливому и братскому миру. Первым шагом на этом пути является желание «оставить след» в деле целостного развития, «готовность направлять свои исследования и идей в сторону выбора, соответствующего парадигме целостной экологии». В своей работе необходимо задаваться вопросом: «Какой мир мы хотим оставить нашим детям и внукам?». По словам Епископа Рима, специалисты призваны к «культурной ответственности»: предлагать профессиональные ответы антропологического и этического свойства, «соответствующие евангельскому видению экономики и общества, иными словами, католическому социальному учению». Это вопрос оценки прямых и косвенных последствий решений, вопрос оценки их влияния на бизнес, «но ещё раньше – на общество, людей и окружающую среду».

Ещё одним советом Святейшего Отца был призыв «ценить предпринимательское биоразнообразие»: все созданные человеком организации – при условии честного и справедливого управления – вправе иметь возможность хранить и развивать свою индивидуальность. «Так происходит в природе и может происходить в экономических ‘экосистемах’».

Перед лицом современных кризисов в мировой экономике, связанных с пандемией, конфликтом на Украине, изменением климата, вынужденной миграции, «новое имя мира – это развитие социальной справедливости». Никакая прибыль не будет законной, когда в ней отсутствуют горизонты целостного продвижения человека, всеобщего предназначения товаров, внимания к бедным и заботы об общем доме, подчеркнул Папа и призвал делегатов Deloitte Global быть «целостными консультантами»: «Сотрудничать в переориентации образа жизни на нашей планете, которую мы сделали больной в отношении климата и неравенства».