Папа: Рождество – это «Знак» Бога для страдающего мира

11 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегации из Словении и Абруццо, которые привезли на площадь Святого Петра рождественскую ель и керамический вертеп; их торжественное открытие состоялось в тот же день в 17 часов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима подчеркнул, что эти традиционные атрибуты Рождества являются особыми знаками надежды для римлян и всех паломников, которые увидят их на ватиканской площади:

«Ель и вертеп помогают создать благоприятную рождественскую атмосферу, чтобы с верой пережить тайну прихода Искупителя на эту землю. В вертепе всё говорит о благой, евангельской бедности, которая облекает нас в блаженство: созерцая Святое Семейство и различных персонажей, мы восхищаемся их обезоруживающим смирением».

Ссылаясь на вдохновенный рассказ евангелиста Луки, Папа Франциск напомнил о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем; об их безуспешных поисках убежища, о молчании Пресвятой Девы, «хранившей всё в своем сердце»; и, наконец, об их убогом пристанище рядом с пастухами – «персонажами вертепа, как и Евангелия», адресатами ангельского возвещения.

«Праздник Рождества напоминает нам, что Иисус – это наш мир, наша радость, наша сила, наше утешение. Но чтобы принять эти благодатные дары, мы должны почувствовать себя маленькими, бедными и смиренными, уподобляясь персонажам вертепа. Также в это Рождество, посреди страданий пандемии, маленький и беспомощный Иисус является ‘Знаком’, который Бог дарует миру».

Папа Франциск посоветовал перечитать его прошлогоднее послание о рождественских яслях Admirabile signum, поблагодарив гостей, а также всех, кто участвовал в транспортировке и установке ели и керамического вертепа. Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь вознаградил их труды, выразил гостям наилучшие пожелания «рождественских праздников, преисполненных надежды» и попросил передать его слова их семьям и всем согражданам.