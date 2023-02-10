Папа Римский заступился за заключенных в тюрьму молодых кубинцев

Папа Франциск возлагает большие надежды на положительный ответ кубинского правительства по поводу освобождения молодых людей, которые были заключены в тюрьму после массовых протестов в этой стране 11 июля 2021 года. Об этом заявил во время выступления в Гаванском университете кардинал Бенджамин Стелла, который прибыл на остров в связи с 25-летием кубинского паломничества Папы Иоанна Павла II, передает Vatican News.

Выступление папского посланника выслушал президент страны Мигель Диас-Канель. «Важно, чтобы молодые люди, которые в какой-то момент выразили свои убеждения известным всем способом, смогли вернуться в свои дома», — такими словами иерарх сослался на аресты летом 2021 года и призвал к диалогу между властями и гражданами.

Кардинал выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время и станет важным шагом на пути к столь необходимым кубинскому народу переменам. «Есть вещи, которые должны произойти, и как можно скорее», — подчеркнул он.

Куба отмечает 25-летие визита св. Иоанна Павла II. Он стал первым Понтификом в истории, посетившим крупнейший из Антильских островов. Кардинал Стелла является представителем Святейшего Престола на торжествах. С 23 января он посещает места, связанные с Папским визитом: город Санта-Клара, где впервые в истории Кубы Папа Римский отслужил Святую Мессу, а также Камагуэй, Сьего-де-Авила, Сантьяго-де-Куба и Святилище Богородицы милосердия в Эль-Кобре.



На фото — кардинал Бенджамин Стелла и президент Кубы Мигель Диас-Канель в Гаванском университете