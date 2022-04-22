Папа Римский встретился с премьер-министром Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в четвертый раз избранный на этот пост 3 апреля, нанёс частный визит Святейшему Отцу. Как сообщает русская служба Vatican News, это его первая поездка после победы на очередных выборах.

Поскольку визит в Ватикан носил частный характер, после аудиенции у Папы Франциска не последовало традиционной встречи с госсекретарем и с секретарем по связям с государствами. Беседа Орбана со Святейшим Отцом продолжалась сорок минут и проходила в присутствии переводчика. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач заявил на полях встречи, что премьер-министр попросил Папу Франциска поддержать усилия его страны по достижению мира.

Виктор Орбан преподнес в подарок Папе две книги: одна – о Беле Бартоке, а вторая написанная самим Бартоком. «Если вы это послушаете, то услышите нас», — сказал Орбан, вручая Папе этот подарок вместе с коллекцией дисков с оперной музыкой и часословом Страстной седмицы, напечатанным в 1750 году. Святейший Отец подарил премьер-министру Венгрии бронзовый медальон с изображением святого Мартина Турского, уроженца Паннонии. Святой изображен вместе с нищим, которого укрывает частью своего плаща. «Я выбрал это для вас потому, что святой Мартин – венгр, и я думал о том, что вы, венгры, в этот момент принимаете многочисленных беженцев», — прокомментировал Папа. Помимо медальона, Орбан получил в подарок послание Папы на Всемирный день мира этого года, экземпляр Декларации об общечеловеческом братстве и книгу о молебне Statio Orbis, совершенном Папой 27 марта 2020 года.

Отмечается, что Венгрия проявила большую щедрость в приеме украинских беженцев — на сегодняшний день почти 626 тысяч. Из них около 17 тысяч запросили гуманитарную защиту, а 100 тысяч – временный вид на жительство. Во время встречи с представителем Ватикана кардиналом Майклом Черни, побывавшем в Венгрии в начале марта, зам. премьер-министра страны Ж. Шемьен отметил успешное сотрудничество между Церковью и государством в том, что касается помощи беженцам.