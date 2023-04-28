Папа Римский встретился с премьер-министром Украины (+ ФОТО)

Папа Франциск дал в четверг 27 апреля частную аудиенцию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Как говорится в распространенном заявлении пресс-службы Ватикана, Денис Шмыгаль встретился также с государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Это уже второй визит главы украинского правительства в Апостольский дворец, который впервые побывал в Ватикане 25 марта 2021 года.

Отмечается, что в ходе нынешних переговоров были затронуты вопросы, связанные с конфликтом на Украине. «Особое внимание было уделено гуманитарному аспекту и усилиям по восстановлению мира», — указывается в заявлении Зала печати Ватикана. Кроме того, «обсуждались различные темы, касающиеся деятельности» религиозных учреждений в стране.

Во время продолжавшейся 30 минут встречи состоялся обмен подарками. В частности, глава Римско-Католической Церкви подарил украинскому политику документы, среди которых опубликованная в 2022 году энциклика о мире на Украине, и бронзовую фигурку, которая представляет собой распускающийся цветок с надписью «Мир — это хрупкий цветок».

Папа Франциск постоянно призывает к миру и молитве о мире на Украине, Святейший Престол оказывает ей посильную гуманитарную помощь. Кроме того, Епископ Рима заявлял, что при посредничестве посольства Российской Федерации Ватикан способствует обмену пленными между Москвой и Киевом, передавая российской стороне украинские списки.

По материалам РИА Новости, ТАСС, Vatican News