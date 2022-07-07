Папа Римский считает, что настало время переосмыслить концепцию справедливой войны

Папа Римский считает, что настало время переосмыслить концепцию справедливой войны

Июль 07, 2022

считает, что настало время переосмыслить концепцию справедливой войны, некогда заложенную в церковное учение на основе теории святого Августина о справедливой войне. Об этом пишет «Седмица» со ссылкой на статью в CNA.

«Я считаю, что пришло время переосмыслить концепцию справедливой войны, – изрек Понтифик в национальному информационному агентству Аргентины Télam (Агентство взяло еще 20 июня, долго обрабатывало этот материал и опубликовало часовую видеозапись позже). – может быть справедливой, у каждой стороны есть право на самооборону. Однако нам нужно переосмыслить то, как эта концепция используется в наши дни. Я уже говорил, что применение ядерного оружие и даже обладание им аморально. Разрешение конфликтов с помощью войн означает отказ от словесных доводов, от конструктивного подхода … – это, по сути, отказ от диалога».

В ответ на вопрос журналиста о том, можно ли считать отсутствие диалога фактором, усугубляющим нынешнее бедственное положение дел в мире, Папа Римский напомнил, что сегодня по всему миру существует и активно действует «целая инфраструктура продажи оружия», заинтересованная в непрерывных войнах. «Один человек, хорошо разбирающийся в статистике, поведал мне – хотя сам я не берусь вспомнить точные цифры – что если бы эта индустрия остановила производство оружия хотя бы на год, то этого хватило бы, чтобы полностью ликвидировать всемирный голод», — подчеркнул Понтифик.

Папа Франциск далее поведал, что не умеет сдержать слезы при посещении военных кладбищ в Европе, в том числе мемориала Первой мировой войны Редипулья и кладбища Второй мировой войны Анцио в Италии. «Когда отмечалась годовщина высадки в Нормандии, я думал о 30 тысяч мальчиках, которые остались лежать мертвыми на берегу. Им открыли люки десантных судов и скомандовали «на выход, на выход», а нацисты уже их ждали. Оправданы ли эти смерти? Военные кладбища в Европе помогают нам это понять».

Понтифик также отметил, что нынешняя кризисная ситуация в Европе свидетельствует о бессилии Организации Объединенных Наций, которая уже «не в силах» остановить войны. «После Второй мировой войны народы оказали доверие , – указал Папа. – Я не хочу никого обидеть в этой достойной организации, я знаю, что там работают очень хорошие люди, но на данный момент не в силах отстаивать [свою позицию]. Иной раз она действительно помогает предотвратить войну – к примеру, я думаю о Кипре, где ныне находятся [миротворческие] аргентинские войска. Однако она бессильна, когда нужно остановить большую войну, разрешить конфликтную ситуацию, подобную той, которая сложилась ныне в Европе или в других частях света».

Церковное учение о справедливости войны основано на теории справедливой войны св. Августина, жившего в 4 веке. Он сформулировал причины и условия, служащие возможными оправданиями для ведения войны. В публикации CNA 2019 года церковные богословы выразили мнение, что применение этой теории к современной войне с ее дальними ракетными и авиационными ударами, помимо ожесточенных лобовых сражений на земле, сильно осложняется, хотя она все еще позволяет вырабатывать определенные нормы.

В своем интервью Папа Римский затронул и некоторые другие вопросы, в том числе пандемию , поколений и изменение климата. «Мы уверены в том, что Господь всегда прощает, и знаем, что люди также способны прощать время от времени, – сказал Папа. – Однако природа никогда не прощает, она отплачивает нам за грехи и ошибки сторицей. Когда мы используем природу в своекорыстных интересах, она обрушивается на нас всей своей тяжестью. Нынешнее глобальное потепление климата препятствует построению братского и справедливого общества».

Отвечая на вопрос о Католической Церкви в Латинской Америке, Папа напомнил, что она «имеет долгую историю близости к народным нуждам». «В каком-то смысле это подтверждает и путь Церкви в Латинской Америке, хотя на этом пути случались попытки идеологизации ее учения – к примеру, когда пробовали приспособить марксистские концепции для практического анализа действительности в рамках «теологии освобождения», – отметил Понтифик. – Это пример эксплуатации идеологии. Однако всегда есть разница между реальными нуждами народа и популизмом».

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