Папа Римский считает, что настало время переосмыслить концепцию справедливой войны

Папа Франциск считает, что настало время переосмыслить концепцию справедливой войны, некогда заложенную в церковное учение на основе теории святого Августина о справедливой войне. Об этом пишет «Седмица» со ссылкой на статью в CNA.

«Я считаю, что пришло время переосмыслить концепцию справедливой войны, – изрек Понтифик в интервью национальному информационному агентству Аргентины Télam (Агентство взяло интервью еще 20 июня, долго обрабатывало этот материал и опубликовало часовую видеозапись позже). – Война может быть справедливой, у каждой стороны есть право на самооборону. Однако нам нужно переосмыслить то, как эта концепция используется в наши дни. Я уже говорил, что применение ядерного оружие и даже обладание им аморально. Разрешение конфликтов с помощью войн означает отказ от словесных доводов, от конструктивного подхода … Война – это, по сути, отказ от диалога».

В ответ на вопрос журналиста о том, можно ли считать отсутствие диалога фактором, усугубляющим нынешнее бедственное положение дел в мире, Папа Римский напомнил, что сегодня по всему миру существует и активно действует «целая инфраструктура продажи оружия», заинтересованная в непрерывных войнах. «Один человек, хорошо разбирающийся в статистике, поведал мне – хотя сам я не берусь вспомнить точные цифры – что если бы эта индустрия остановила производство оружия хотя бы на год, то этого хватило бы, чтобы полностью ликвидировать всемирный голод», — подчеркнул Понтифик.

Папа Франциск далее поведал, что не умеет сдержать слезы при посещении военных кладбищ в Европе, в том числе мемориала Первой мировой войны Редипулья и кладбища Второй мировой войны Анцио в Италии. «Когда отмечалась годовщина высадки в Нормандии, я думал о 30 тысяч мальчиках, которые остались лежать мертвыми на берегу. Им открыли люки десантных судов и скомандовали «на выход, на выход», а нацисты уже их ждали. Оправданы ли эти смерти? Военные кладбища в Европе помогают нам это понять».

Понтифик также отметил, что нынешняя кризисная ситуация в Европе свидетельствует о бессилии Организации Объединенных Наций, которая уже «не в силах» остановить войны. «После Второй мировой войны народы оказали доверие ООН, – указал Папа. – Я не хочу никого обидеть в этой достойной организации, я знаю, что там работают очень хорошие люди, но на данный момент ООН не в силах отстаивать [свою позицию]. Иной раз она действительно помогает предотвратить войну – к примеру, я думаю о Кипре, где ныне находятся [миротворческие] аргентинские войска. Однако она бессильна, когда нужно остановить большую войну, разрешить конфликтную ситуацию, подобную той, которая сложилась ныне в Европе или в других частях света».

Церковное учение о справедливости войны основано на теории справедливой войны св. Августина, жившего в 4 веке. Он сформулировал причины и условия, служащие возможными оправданиями для ведения войны. В публикации CNA 2019 года церковные богословы выразили мнение, что применение этой теории к современной войне с ее дальними ракетными и авиационными ударами, помимо ожесточенных лобовых сражений на земле, сильно осложняется, хотя она все еще позволяет вырабатывать определенные нормы.

В своем интервью Папа Римский затронул и некоторые другие вопросы, в том числе пандемию Covid-19, диалог поколений и изменение климата. «Мы уверены в том, что Господь всегда прощает, и знаем, что люди также способны прощать время от времени, – сказал Папа. – Однако природа никогда не прощает, она отплачивает нам за грехи и ошибки сторицей. Когда мы используем природу в своекорыстных интересах, она обрушивается на нас всей своей тяжестью. Нынешнее глобальное потепление климата препятствует построению братского и справедливого общества».

Отвечая на вопрос о Католической Церкви в Латинской Америке, Папа напомнил, что она «имеет долгую историю близости к народным нуждам». «В каком-то смысле это подтверждает и путь Церкви в Латинской Америке, хотя на этом пути случались попытки идеологизации ее учения – к примеру, когда пробовали приспособить марксистские концепции для практического анализа действительности в рамках «теологии освобождения», – отметил Понтифик. – Это пример эксплуатации идеологии. Однако всегда есть разница между реальными нуждами народа и популизмом».