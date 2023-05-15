Папа Римский принял в Ватикане президента Украины

Папа Римский Франциск принял в минувшую субботу на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Как сообщили журналистам, аккредитованным при Зале печати Св. Престола, начавшаяся вечером 13 мая встреча длилась 40 минут.

«Темы беседы касались гуманитарной и политической ситуации на Украине <…>. Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и постоянные призывы к Господу о мире с февраля прошлого года», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны «согласились с необходимостью продолжать гуманитарные усилия по поддержке населения».

Во время встречи стороны также обменялись подарками. Папа Франциск подарил гостю скульптуру с веточкой мира, а президент Украины преподнес понтифику изображение Богородицы, выполненное на пуленепробиваемой пластине.

После беседы с Епископом Рима украинский президент также встретился с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили двусторонние вопросы и жизнь Католической Церкви на Украине, «неотложные проблемы, особенно гуманитарного характера, и необходимость продолжать усилия по установлению мира», добавила пресс-служба.

Владимир Зеленский встретился с Папой лично впервые с февраля 2020 года. Тогда он обсуждал в Ватикане гуманитарную ситуацию и пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Святейший Отец и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.