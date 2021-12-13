Папа Римский принял на аудиенции директора Музеев Кремля

Папа Римский Франциск принял в минувший четверг, 9 декабря, на частной аудиенции генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святейшего Престола.

Эта встреча стала для Гагариной первой с Папой Франциском и состоялась по приглашению понтифика, который отметил «важность и полезность искусства и культуры в целом, а также тесного сотрудничества между Музеями Кремля и Ватиканскими музеями».

«Встреча была очень приятной и доброжелательной, — поделилась Гагарина с корреспондентом ТАСС. — Очень приятно, что Ватикан и Музеи Ватикана уделяют большое внимание нашим взаимоотношениям».

Как рассказала собеседница агентства, Папа Франциск внимательно расспрашивал об экспозиции Музеев Кремля. Директор рассказывала о ее построении, о расширении выставочных пространств, о музейной реставрации.

«Папа Римский говорил, что рад нашему сотрудничеству и что он высоко оценивает работу Ватиканских музеев», — добавила Гагарина. Она отметила, что Музеи Кремля и Ватикана стоят у начала нового этапа сотрудничества. «Оба музея имеют давнюю историю. У нас во многом схожая уникальная судьба и общее будущее», — указала Гагарина.

Она сообщила, что ведет переговоры с директором Ватиканских музеев Барбарой Яттой о соглашении о сотрудничестве, которое будет предполагать тесное научное взаимодействие и намерение проводить двустороннюю выставочную деятельность.

Как со своей стороны отметил посол России в Ватикане Александр Авдеев, «прием Елены Гагариной у Папы Франциска — это реальное продолжение договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече понтифика с президентом РФ Владимиром Путиным (в июле 2019 года) о развитии сотрудничества в области культуры и реализации крупных культурных проектов».