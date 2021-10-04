Папа Римский: отличие людей друг от друга – это богатство

В субботу 2 октября Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане членов международной благотворительной организации «Вера и свет» (Foi et Lumière), объединяющей людей, страдающих умственной отсталостью, их семьи и друзей. Встреча приурочена к 50-летию основания организации. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Юбилей – прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить Господа за дары, которые Он дал вам за эти годы. В то же время пусть этот юбилей станет возможностью заглянуть в будущее, взглянуть на задачу, которую Святой Дух продолжает вверять вам, и на плоды, которые Церковь ожидает от ‘Веры и света’», – призвал Папа членов движения, зародившегося во Франции в пасхальные дни 1971 года, когда было организовано паломничество в Лурд специально для лиц с умственной отсталостью и для их семей. «С этого момента, под любящим взглядом Марии, начался опыт ‘Веры и света’: Святой Дух позволил родиться тому, чего никто не предвидел, а именно вашим общинам, которые стали для вас местом радости, примирения и взаимного общения. Таким образом, свет и сила воскресшего Господа дали надежду многим людям, которые чувствовали себя отверженными и отвергнутыми, иногда даже в Церкви», – отметил Папа.

Деятельность международной организации «Вера и свет» была и остаётся пророчеством, продолжил Святейший Отец, поскольку наиболее уязвимыми в обществе были и остаются самые слабые, которых нередко считают бесполезными. Это пророчество сегодня обретает ещё большее значение в борьбе с «культурой отбросов», «сортировкой» людей в зависимости от их «полезности» обществу. «Отличие людей друг от друга – это богатство, и оно никогда не должно становиться причиной для исключения и дискриминации кого-либо», – подчеркнул Святейший Отец, призвав членов движения Foi et Lumière продолжать свою плодотворную деятельность, дабы их общины «всегда были местами встречи, возрастания человека и праздника для всех тех, кто все ещё чувствует себя забытым и отвергнутым».

Завершая встречу, Папа Франциск упомянул об эмблеме движения – лодке в бурном море, над которым после бури сквозь тучи пробивается солнце: «Во время этой пандемии я часто вспоминал евангельский эпизод об учениках во время шторма, что мы все в одной лодке; я поддерживаю вас в ваших трудах: быть в штормах, которые переживают отдельные люди и семьи, маленькой лодкой, в которой каждый может найти место, с верой, что в той же лодке находится Господь Иисус. Пусть солнце веры и надежды, которое восходит из-за облаков наших страхов и неуверенности, всегда сопровождает вас на вашем пути. Да благословит вас Господь и да защитит Пресвятая Богородица», – пожелал Епископ Рима.