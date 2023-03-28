Папа Римский о цифровых технологиях: благо и достоинство человека как эталон (+ ФОТО)

27 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников симпозиума Minerva Dialogues, организованного Департаментом по образованию и культуре, сообщает русская служба Vatican News.

Ежегодная римская конференция собрала учёных, инженеров, предпринимателей, юристов, философов и богословов с целью проанализировать социальное и культурное воздействие цифровых технологий.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что диалог между верующими и неверующими по фундаментальным вопросам этики, науки и искусства, а также по поиску смысла жизни – «это путь к миростроительству и целостному человеческому развитию». Во многих технических достижениях мы видим «доказательство творческого потенциала человека и его благородного призвания ответственно участвовать в творческом действии Бога».

Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения может внести благотворный вклад в будущее человечества при условии, если разработчики будут действовать ответственно, основываясь на принципах этики, ставя в центр благо человека. По словам Папы, процессы развития должны уважать такие ценности, как инклюзивность, прозрачность, безопасность, справедливость, конфиденциальность и надёжность. Именно так можно достичь подлинного прогресса, то есть «сделать мир лучше, а качество жизни – в полной мере более высоким».

К сожалению, «огромный технологический рост не сопровождался развитием человека в плане ответственности, ценностей и сознательности». Цифровые технологии, отметил Папа, похоже, способствуют увеличению неравенства, в том числе «в доступе к политическому и социальному влиянию». В современном мире, обозначенном широтой и полярностью взглядов, «лишь подлинно инклюзивные формы диалога могут мудро определить, как поставить искусственный интеллект и цифровые технологии на службу человеческой семье». Для этого необходимо признать и продвигать фундаментальную ценность человеческого достоинства, и оно должно стать «ключевым критерием при оценке новых технологий», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.