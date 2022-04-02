Папа Римский не исключил возможности визита в Киев

Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля 2022 г., журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга, задавший понтифику соответствующий вопрос по дороге на Мальту, куда Папа отправился в свою 36-ю по счету апостольскую поездку.

«По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: «Да, это [предложение] на столе», — написал журналист, входящий в папский пресс-пул, в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что понтифик получил в последние недели письма с приглашениями в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко, передает ТАСС.

Папа Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине и призывал к дипломатическому урегулированию. Он выражал поддержку украинским беженцам и через своих эмиссаров направлял помощь. В частности, Папа передал машину скорой помощи, которую лично освятил. При этом дети, страдающие серьезными патологиями, которые не могут получать лечение в украинских больницах, перевозятся в том числе римскую больницу «Младенца Иисуса» («Бамбино Джезу»), которая принадлежит Ватикану.