Папа Римский: не бойтесь идти вместе, ценя различия

Папа Франциск написал предисловие к книге «Братские диалоги» (Diálogos Fraternos), опубликованной 14 июля Министерством иностранных дел и вероисповедания Аргентины. Передает русская служба Vatican News.

В сборник вошли размышления 17 известных современных представителей религии, культуры и общества разных вероисповеданий на тему человеческого братства.

«Призыв идти вместе – размышлять, чувствовать, работать, высказываться, искать чувство сопричастности и возможность перемен – вот что мы найдём на последующих страницах, собравших и озвучивших опыт собеседников и их народов, – пишет Папа. – Ценность примера и опыт тех, кто посвящает время служению другим, побуждает переосмыслить наш образ жизни, взаимоотношения, организацию общества и, прежде всего, смысл нашего существования. В первую очередь это позволяет открыть важность приглашения к диалогам социальной дружбы, ведь пандемия напомнила, что все мы нуждаемся друг в друге и никто не спасется в одиночку. В диалоге с другими – независимо от их происхождения – мы можем распахнуть окна, заново расширить горизонты и с креативностью найти лучший способ жить вместе».

«Блажен будет тот, кто любит другого, ‘находясь рядом с ним или вдали от него’», – цитируя св. Франциска Ассизского напоминает Епископ Рима:

«В этом духе я приглашаю вас вступить в разговор с этими ‘Братскими диалогами’ и не бояться идти вместе, изучая и ценя даже наши различия. Пусть эта встреча позволит нам вместе мечтать о социальной дружбе, о достоинстве наших народов, а также о мире без отбросов, в котором не будет недостатка в земле, жилье, хлебе или работе; о мире, где надежда побуждает трудиться на путях к лучшим горизонтам. Работать ради мира, в котором братство выражается не только в глубоких и важных словах, но прежде всего в созидании истории. Пусть эти ‘Братские диалоги’ найдут в нашем воображении настолько сильный отклик, чтобы мы пожелали воплотить их в жизнь. Давайте начнём диалог…».