Папа Римский на встрече с детьми: не будем забывать о тех, кто страдает на Рождество (ФОТО)

Утром 18 декабря, накануне рождественских праздников, Папа Франциск по традиции встретился с детьми и персоналом ватиканского педиатрического диспансера Святой Марфы. Благотворительная структура была основана сто лет назад Папой Пием XI; она оказывает медицинскую помощь детям из малоимущих семей, независимо от этнической и религиозной принадлежности их родителей, сообщает Vatican News.

В Зале Павла VI Святейшего Отца ждали маленькие пациенты, сотрудники диспансера, волонтеры и большой праздничный торт — накануне 17 декабря Понтифик отпраздновал свое 86-летие. Папа Франциск поблагодарил каждого участника встречи «за этот радостный день, который готовит нас к Рождеству».

Епископ Рима отметил, что «нельзя забывать об украинских детях, и вы, без сомнения, не забываете о них», указав на плакат с надписью «Мир» и на украинский флаг.

«Многие дети страдают из-за войны, страдают также и в других частях мира из-за несправедливости. И если Господь дарит нам радость праздновать Рождество именно так, всем вместе, в мире, вспомним также о тех, кто страдает, и вместе помолимся о них».