Папа: Рим должен «дышать» воздухом христианского милосердия

24 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами ассоциации верующих Римской епархии «Общество Св. Петра», выразив признательность за их служение неимущим и за выпуск книги, в которой собрано Папское учительство в отношении их организации за последние 155 лет. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призвал гостей избегать «стерилизации» истории и не превращать её в музей: они призваны щедро передавать своё наследие новым поколениям, чтобы гарантировать преемственность миссии.

«Подумайте, сколько богатства живой веры, конкретных дел милосердия и любви к бедным может передать пример пожилого человека. Подумайте, сколько энергии, импульса и креативности может дать молодой человек».

Папа Франциск привёл пример блаженного Пьера Джорджо Фрассати, который великодушно помогал неимущим несмотря на своё богатое и благополучное происхождение: он не потерял себя, ибо в его сердце пылала любовь к Иисусу и к братьям.

Святейший Отец напомнил, что следующий год будет юбилейным: Рим уже наполнен стройплощадками, но нельзя забывать о «строительстве» милосердия.

«Паломники и туристы, приезжающие в Рим, должны ‘дышать’ воздухом христианской милосердной любви: речи идёт не только о помощи, но и о защите достоинства, о тесной связи и живом участии без рекламы и прожекторов. Своим присутствием, близостью, состраданием и доброжелательностью вы тоже готовите город к Юбилею, заботясь не об улицах и инфраструктуре, а о сердцах и плоти бедных, которые, по словам св. Лаврентия, являются сокровищем Церкви».

В конце встречи Папа Франциск вверил гостей материнской опеке Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani («Спасение римского народа») и преподал апостольское благословение.