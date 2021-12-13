Папа: пусть наступающее Рождество принесет мир Украине

Обращаясь с приветствиями к паломникам после чтения молитвы «Ангелус» в воскресенье 12 декабря, Папа Франциск молился о «возлюбленной Украине», о ее Церквях, религиозных общинах и народе.

Папа призвал международное сообщество искать решения для выхода из ситуации напряженности на Украине путем диалога, «а не с помощью оружия», сказав, что он опечален статистикой оборота оружия, согласно которой в прошлом году было произведено больше оружия, чем годом ранее. «Оружие — это не путь», — сказал он, а затем добавил, что надеется, что это Рождество «принесет Украине мир».

«Я также молюсь о жертвах торнадо, обрушившегося на Кентукки и другие регионы Соединенных Штатов Америки», — сказал далее Святейший Отец.

Кроме того, Папа поздравил с 70-летием со дня основания международную благотворительную организацию Caritas Internationalis.

«Во всем мире Caritas – это любящая рука Церкви, протянутая бедным и самым уязвимым, в которых присутствует Христос. Я призываю вас продолжать свое служение со смирением и креативностью, чтобы охватить наиболее маргинализированные слои населения и способствовать целостному развитию как противоядию от культуры «сортировки» людей и равнодушия», – сказал Папа и пожелал Caritas Internationalis продолжать «трудиться ради упрощения организационной структуры, чтобы деньги предназначались не на организацию, а бедным», сказал Папа Франциск.



Источник: Vatican News