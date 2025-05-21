Папа призвал вузы строить мосты

Папа призвал вузы строить мосты

Май 21, 2025

направил видеопослание участникам Конгресса по заботе о нашем общем доме, объединившего около 200 университетов в духе синодального размышления перед климатической конференцией . Симпозиум в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро приурочен к десятилетию энциклики Laudato si’ Папы Франциска.

По словам Святейшего Отца, участие вузов в совместном распознавании ценно само по себе, особенно в надежды.

Особенно важно обсуждение примирения между государственным и экологическим долгом – злободневного предложения Папы Франциска из его послания на .

Епископ Рима выражает признательность ректорам и представителям вузов за усилия в международном сотрудничестве, призывая их быть «строителями мостов интеграции между Америками и Иберийским полуостровом, трудясь ради экологической, социальной и природоохранной справедливости».


Источник: русская служба Vatican News

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