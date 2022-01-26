Папа призвал всю Церковь молиться о мире на Украине

Утром 26 января, в конце общей аудиенции, Папа Франциск призвал верующих молиться о мире на Украине и напомнил о Международном дне памяти жертв Холокоста. Сообщает Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, а также во всем верующим и людям доброй воли, которые следили за трансляцией из Ватикана через СМИ, Епископ Рима сказал:

«Теперь, вознося молитву ‘Отче наш’, я призываю вас молиться о мире на Украине и делать это часто в течение сегодняшнего дня: будем же настойчиво просить Господа, дабы на этой земле процветало братство и преодолевались раны, страхи и разделения».

Епископ Рима выразил пожелание, чтобы молитвы и прошения, возносимые сегодня Церковью к небесам, «коснулись умов и сердец тех, кто облечён в ответственность на земле», чтобы возобладал диалог, а всеобщее благо было поставлено выше собственных интересов:

«Пожалуйста, пусть не будет никогда войны! Помолимся о мире молитвой ‘Отче наш’: это воззвание детей, которые обращаются к одному Отцу, это молитва, делающая нас братьями, это молитва братьев о примирении и согласии».



Далее Святейший Отец сказал, что 27 января будет отмечаться Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной ассамблеей ООН:

«Необходимо помнить об уничтожении миллионов евреев, людей разных национальностей и вероисповеданий. Эта невыразимая жестокость никогда не должна повториться. Я призываю всех, особенно педагогов и семьи, воспитывать в новых поколениях осознание ужаса этой черной страницы истории. О ней нельзя забывать: только так можно построить будущее, в котором человеческое достоинство никогда не будет попираться».