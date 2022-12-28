Папа призвал всех молиться о Бенедикте XVI

Папа на покое «очень болен», сообщил Папа Франциск. Об этом пишет Vatican News.

На общей аудиенции в среду Святейший Отец обратился ко всем верующим с просьбой о сугубой молитве за Папу на покое Бенедикта XVI, который «в безмолвии поддерживает Церковь».

Папа Франциск призвал «помнить о нем – который очень болен – и молить Господа, дабы Он его утешил и укрепил в этом свидетельстве любви к Церкви, до самого конца».