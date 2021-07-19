Папа призвал всех кубинцев довериться материнской защите Девы Марии Милосердной

В воскресенье 18 июля, после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец обратил свой взор на международную арену, призвав, в частности, к миру в Южной Африке и на Кубе, а также выразил свою близость населению Германии, Бельгии и Голландии, пострадавшему от стихийных бедствий и наводнений.

Упомянув о беспорядках в ЮАР, обострившихся в последнюю неделю, Папа отметил, что все эти случаи насилия «усугубили и без того тяжелое положение многих наших братьев и сестер в Южной Африке, которые страдают от экономических трудностей и кризиса здравоохранения в связи с пандемией». Вместе с епископами страны Святейший Отец обратился «ко всем заинтересованным лицам с настоятельным призывом работать во имя мира и сотрудничать с властями в оказании помощи нуждающимся. Да не будет забыто желание, которое вело народ Южной Африки в его стремлении возродиться в согласии между всеми своими сынами!».

Далее Папа выразил близость к народам Германии, Бельгии и Нидерландов, пострадавшим от катастрофического наводнения. «Господь да примет усопших и утешит их семьи. Да поддержит Он все усилия, направленные на помощь тем, кто понес серьезный ущерб», — воззвал Папа.

Завершая встречу, Епископ Рима обратил свой взор к народу Кубы, упомянув о развивающейся там кризисной ситуации, от которой страдают особенно семьи. «Я молю Господа помочь им построить в мирной обстановке, путем диалога и солидарности, более справедливое и братское общество. Я призываю всех кубинцев довериться материнской защите Девы Марии Милосердной из Эль-Кобре. Да сопровождает Она их на этом пути», — сказал Папа.



Источник: Vatican News