Папа призвал врачей-католиков подражать Иисусу Христу

22 июня Папа принял на аудиенции представителей Международной федерации объединений врачей-католиков.Отметив, что во время своей ассамблеи в Риме члены федерации посвятили ее Святейшему Сердцу Иисуса, Папа напомнил, что первые христианские общины часто говорили об Иисусе Христе как о Врачевателе. Господь приближался к больным людям, срывая с них распространенный ярлык грешника, которым наделяли больного. Важно и то, каким образом Иисус исцелял больных и страждущих: Он часто прикасался к ним и позволял прикасаться к Себе, даже когда это было запрещено.

Святейший Отец выделил несколько действий, характеризующих подход Иисуса Христа к больным людям. Во-первых, Он приближается к больному, даже если Ему хотят воспрепятствовать — как, например, в случае слепого Вартимея. Иисус спрашивает: «Чего ты хочешь от Меня?». Это неожиданный вопрос: врачеватель интересуется у больного, чего тот от него ждет. Это подчеркивает ценность слова и диалога в заботе о больном, пояснил Папа. Лечить означает «положить начало пути: пути облегчения, утешения, примирения и исцеления». Господь никогда не исцеляет только одну часть человека, но исцеляет всего человека. Иногда Он начинает с тела, иногда с сердца – то есть прощая грехи, — но всегда охватывает всего человека. Наконец, врачуя страждущих, Иисус поднимает их на ноги и отправляет в мир: многие больные, исцеленные Христом, стали Его учениками.

Обращаясь к врачам-католикам, Папа подчеркнул, что они должны учиться у Иисуса, Врачевателя и Брата всех страждущих. Врачи призваны уважать достоинство больных, выслушивать их и находить правильные слова, чтобы дать ответ: ободрять, утешать, поднимать на ноги и вселять надежду.

Папа отметил, что сегодня существует немало методов лечения, в том числе на экспериментальной стадии, которые были немыслимы в прошлом. «Мы можем и должны облегчать страдания и каждого человека учить ответственности за собственное здоровье, за здоровье родных и близких. Мы должны также помнить, что лечить означает беречь дар жизни от начала до конца. Не мы ее владельцы: жизнь нам доверена, а врачи – это ее служители».



Источник: Vatican News