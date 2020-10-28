Папа призвал поляков защищать нерождённых детей

28 октября, приветствуя польских паломников на общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск поднял голос в защиту жизни нерождённых детей.

В частности, Святейший Отец сказал:

«22 октября мы праздновали литургическую память святого Иоанна Павла II, в год столетнего юбилея его рождения. Он всегда призывал к преимущественной любви к самым последним и беззащитным и к защите каждого человека от зачатия до естественной смерти.

По заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого польского Папы я молю Бога пробудить в сердцах всех людей уважение к жизни наших братьев и сестёр, особенно самых слабых и беззащитных, и даровать силы тем, кто принимает их и заботится о них даже когда это требует героической любви. Да благословит вас Бог».



Источник: Vatican News