Папа призвал пастырей быть заступниками с воздетыми руками. Встреча с духовенством и монашествующими в кафедральном соборе Джубы (+ ФОТО)

Утром 4 февраля, во второй день апостольского визита в Южный Судан, Папа Франциск встретился в кафедральном соборе Джубы с местным духовенством, монашествующими и семинаристами. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима возблагодарил Господа за возможность этой долгожданной встречи и напомнил о важных событиях, пережитых в Ватикане вместе с представителями Южного Судана: совместной молитве о мире в 2017 году и о духовных упражнениях политических лидеров в 2019 году.

Святейший Отец отметил, что земли Южного Судана обильно залиты невинной кровью, а лица людей – слезами боли. Чтобы помочь поместной Церкви в её служении, Папа остановился на двух чертах библейского Моисея: его послушании и заступничестве. К послушанию Богу Моисей пришёл не сразу; вначале он полагал, что сможет в одиночку вершить справедливость и победить угнетение, но, убив обидчика своего земляка, был вынужден долго скрываться в пустыне. Он ошибался, ставя в центр себя, полагаясь на собственную силу, и в итоге «стал пленником худших человеческих методов, таких как ответ насилием на насилие». Люди Церкви, отметил Папа, должны избегать подобной логики; нельзя ответить на страдания и нужды людей с помощью человеческих средств – денег, хитрости, власти; мы призваны быть послушными орудиями в руках Бога. Господь является Моисею в виде горящего тернового куста (Исх 3,2), и будущий патриарх народа в изумлении смиряется, вверяет себя Господу и послушно следует Его слову. Это пример для Церкви, подчеркнул Папа Франциск:

«Мы не вожди племени, а сострадательные и милосердные пастыри; не хозяева народа, а слуги, склоняющиеся, чтобы омыть ноги своим братьям и сёстрам; не мирская организация, которая заведует земными благами, а община детей Божиих».

Очищенный Божественным огнём, Моисей становится орудием спасения для своего страждущего народа; послушание Богу делает его способным ходатайствовать за братьев, отметил Папа Франциск. Моисей подражает Господу, Который всегда сострадает и снисходит к людям, и пастыри Церкви тоже призваны «пачкать руки» и оставаться посреди страданий и слёз своего народа, среди его «голода по Богу и жажды любви к братьям и сёстрам». Духовенство должно уметь слушать и вести диалог, сотрудничая между собой и мирянами.

Епископ Рима отметил, что Моисей учит служителей Церкви «искусству ходатайства», и в этом смысле Библия приводит три его жеста: с жезлом в руке, с распростёртыми руками и с руками, воздетыми к небу. Своим жезлом Моисей будет творить чудеса, знамения присутствия и силы Бога, громко обличая зло, которое терпит его народ. Пастыри Церкви тоже призваны возвышать голос против несправедливости и злоупотребления властью, «которые подавляют людей и используют насилие для ведения бизнеса в тени конфликта». «Когда женщина или мужчина ущемляются в своих основных правах, оскорбляется Христос». Второй образ представляет Моисея с распростёртыми руками: простирает их над морем, держит ими скрижали Закона: это указывает на близость Бога, Который постоянно сопровождает свой народ. Перед нами тоже стоит эта задача, подчеркнул Папа: протягивать руки, поднимать наших братьев, напоминать им, что Бог верен Своим обетованиям, увещевать идти вперёд. Наконец, третье изображение – руки Моисея, воздетые к небу: он смиренно молит Бога простить грехи Своего народа. Подобным образом и пастыри призваны ходатайствовать за вверенных им людей, становясь руслами Божьего милосердия.

В конце обращения Епископ Рима поблагодарил духовенство и монашествующих Южного Судана за самоотверженные труды среди многих испытаний и трудностей и пожелал им «всегда быть щедрыми пастырями и свидетелями, которые вооружены лишь молитвой и милосердием, которые смиренно изумляются милости Божией и становятся орудием спасения для других, пророками близости, сопровождающими народ, заступниками с воздетыми руками».