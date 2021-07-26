Папа призвал молодежь к диалогу с пожилыми людьми и благословил Олимпийские игры

После богородичной молитвы, приветствуя верных, собравшихся на площади Святого Петра, Папа чествовал бабушек и дедушек, а также всех пожилых людей в посвященный им день и обратился с призывом ко всем верующим: идите и ищите тех, кто одинок, несите им объятия Отца, утешающего и дающего силы. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Мы только что совершили литургию по случаю Первого всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей, — сказал Папа. – Бабушки и дедушки с внуками, молодые и пожилые, — все вместе показали один из прекрасных ликов Церкви и продемонстрировали согласие между поколениями. Я приглашаю вас отметить этот день во всех общинах и навестить бабушек и дедушек, пожилых людей, особенно одиноких, чтобы передать им мое послание, вдохновленное обетованием Иисуса «Я с тобой во все дни». Я прошу Господа, чтобы этот праздник помог нам, пожилым людям, ответить на Его призыв на этом этапе жизни и показать обществу ценность присутствия бабушек и дедушек и пожилых людей, особенно в нашей культуре отбора», когда ценность человека определяется его полезностью для общества.

Отношения между бабушками и дедушками и их внуками должны постоянно поддерживаться, отметил Папа, потому что ход истории возможен лишь в диалоге, во взаимном обмене опытом, в заботе друг о друге.

«Бабушки и дедушки нужны молодым людям, а молодые люди нужны бабушкам и дедушкам: они должны общаться друг с другом, должны встречаться! Бабушки и дедушки — это живительные соки истории, которые поднимаются и дают силу растущему дереву. Это напоминает мне — кажется, я уже цитировал это однажды, — слова одного поэта: «То, что цветет на дереве, живет за счет того, что скрыто под землей»».

Без диалога между молодежью и старшим поколением история не движется вперед, жизнь не движется вперед: мы должны заняться этим, это вызов для нашей культуры, сказал далее Папа, призвав молодежь чаще встречаться и беседовать с бабушками и дедушками, перенимая их жизненную мудрость и делая их счастливее.

Также после чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец упомянул о ливневых дождях в Китае, вызвавших разрушительные наводнения. «Я молюсь о жертвах и их семьях и выражаю свою близость и солидарность со всеми пострадавшими от этого стихийного бедствия», — сказал Папа.

Затем, благословляя спортсменов, принимающих участие в XXXII Олимпийских играх, открывшихся в Токио, Папа сказал: «В это время пандемии пусть эти Игры станут знаком надежды, всеобщего братства в духе здорового соперничества. Бог да благословит организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит свой вклад в проведение этого большого праздника спорта!».