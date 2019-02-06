Папа призвал молиться о жертвах кораблекрушения у Багамских островов
После общей аудиенции в среду 6 февраля Папа Франциск обратился с воззванием к верующим.
«В прошлую субботу недалеко от Багамских островов затонуло судно, на борту которого находились десятки мигрантов из Гаити в поисках надежды и мирного будущего. С любовью обращаюсь к скорбящим семьям и к гаитянскому народу, вновь пережившему трагедию. Приглашаю вас присоединиться к моей молитве о трагически погибших и о раненых».
Источник: Vatican News
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