Папа призвал молиться о жертвах кораблекрушения у Багамских островов

Папа призвал молиться о жертвах кораблекрушения у Багамских островов

Февраль 06, 2019

После общей аудиенции в среду 6 февраля обратился с воззванием к верующим.

«В прошлую субботу недалеко от Багамских островов затонуло судно, на борту которого находились десятки мигрантов из в поисках надежды и мирного будущего. С любовью обращаюсь к скорбящим семьям и к гаитянскому народу, вновь пережившему трагедию. Приглашаю вас присоединиться к моей молитве о трагически погибших и о раненых».


Источник: Vatican News

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