Папа призвал молиться о жертвах кораблекрушения у Багамских островов

После общей аудиенции в среду 6 февраля Папа Франциск обратился с воззванием к верующим.

«В прошлую субботу недалеко от Багамских островов затонуло судно, на борту которого находились десятки мигрантов из Гаити в поисках надежды и мирного будущего. С любовью обращаюсь к скорбящим семьям и к гаитянскому народу, вновь пережившему трагедию. Приглашаю вас присоединиться к моей молитве о трагически погибших и о раненых».



Источник: Vatican News