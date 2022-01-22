Папа призвал Конгрегацию вероучения защищать жертв насилия

Папа призвал Конгрегацию вероучения защищать жертв насилия

Январь 22, 2022

21 января принял на частной участников пленарной ассамблеи Конгрегации вероучения, поблагодарив их за ценное служение Вселенской Церкви в продвижении и защите католического учения о вере и нравственности. Об этом пишет Vatican News.

Своё обращение к ватиканским прелатам Святейший Отец основал на трёх центральных понятиях: достоинство, распознавание и . Именно через признание достоинства человека пролегает путь к всеобщему братству, подчеркнул Епископ Рима, процитировав свою энциклику Fratelli tutti:

«Я очень хочу, чтобы в это уготованное нам время мы смогли бы внести свой вклад в возрождение всемирного стремления к братству посредством признания достоинства каждого отдельного человека» (п. 8). В наши времена, отмеченные множеством социальных, политических и санитарных проблем, всё чаще возникает искушение видеть в другом человеке чужака или врага, отказывая ему в подлинном достоинстве. Поэтому, верно следуя двухтысячелетнему учению Церкви, необходимо постоянно напоминать – «настаивая во время и не во время» (2 Тм 4,2), – что каждый человек обладает неотъемлемым достоинством с момента зачатия до естественной смерти. Человек, подчеркнул Папа Франциск, является шедевром творения: Бог возлюбил его и в Своём извечном замысле пожелал сделать его Своим сотрудником; ради спасения человека Иисус принёс Себя в жертву на Кресте.

Второе слово – распознавание, и теперь оно всё чаще требует к себе искусного подхода, отметил Папа: верующие сталкиваются с новыми и сложными вопросами, а некоторые стремятся к духовности, которая не всегда опирается на Евангелии. «Нередко приходится иметь дело с вероятными сверхъестественными явлениями, в отношении которых Народ Божий должен получить верные и основательные указания». Распознавание также необходимо в борьбе со всякого рода злоупотреблениями, подчеркнул Святейший Отец: Церковь обязана восстанавливать справедливость в отношении жертв насилия со стороны её членов, применяя с особой тщательностью и строгостью предписанное каноническое законодательство. В этом свете, напомнил Папа, недавно были обновлены Нормы о преступлениях, расследование который возложено на Конгрегацию вероучения, поэтому судебные процессы должны стать более эффективными и решительными. Распознавание необходимо и в другой повседневной сфере деятельности ватиканской конгрегации – в расторжении брачных уз in favorem fidei («в пользу веры»), а также в синодальном процессе. Именно распознавание делает Синод настоящим Синодом, и его главным действующим лицом является Святой Дух, подчеркнул Папа Франциск:

«Последнее слово – вера. Ваша Конгрегация призвана не только защищать, но и продвигать веру. Без веры присутствие христиан в мире свелось бы к работе гуманитарной организации. В центре жизни и действий каждого крещёного должна быть вера, причём вера не абстрактная или мутная, подобная выдохшемуся, потерявшему ценность вину, но вера подлинная, искренняя, как того хочет Господь, говорящий ученикам: ‘Если бы вы имели веру с зерно горчичное…’ (Лк 17,6). Поэтому мы никогда не должны забывать, что вера, которая не порождает в нас кризис, – это вера, переживающая кризис; вера, которая не позволяет нам расти, – это вера, которая должна расти; вера, которая не порождает вопросов, – это вера, которую необходимо оживить; вера, которая не потрясает, – это вера, которая должна быть потрясена».

В конце обращения Папа Франциск призвал участников пленарной ассамблеи Конгрегации вероучения «сотрудничать со Святым Духом и друг с другом, чтобы огонь, который Иисус принёс с Собой в мир, продолжал гореть и воспламенять сердца всех людей».

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