Папа призвал Конгрегацию вероучения защищать жертв насилия

21 января Папа Франциск принял на частной аудиенции участников пленарной ассамблеи Конгрегации вероучения, поблагодарив их за ценное служение Вселенской Церкви в продвижении и защите католического учения о вере и нравственности. Об этом пишет Vatican News.

Своё обращение к ватиканским прелатам Святейший Отец основал на трёх центральных понятиях: достоинство, распознавание и вера. Именно через признание достоинства человека пролегает путь к всеобщему братству, подчеркнул Епископ Рима, процитировав свою энциклику Fratelli tutti:

«Я очень хочу, чтобы в это уготованное нам время мы смогли бы внести свой вклад в возрождение всемирного стремления к братству посредством признания достоинства каждого отдельного человека» (п. 8). В наши времена, отмеченные множеством социальных, политических и санитарных проблем, всё чаще возникает искушение видеть в другом человеке чужака или врага, отказывая ему в подлинном достоинстве. Поэтому, верно следуя двухтысячелетнему учению Церкви, необходимо постоянно напоминать – «настаивая во время и не во время» (2 Тм 4,2), – что каждый человек обладает неотъемлемым достоинством с момента зачатия до естественной смерти. Человек, подчеркнул Папа Франциск, является шедевром творения: Бог возлюбил его и в Своём извечном замысле пожелал сделать его Своим сотрудником; ради спасения человека Иисус принёс Себя в жертву на Кресте.

Второе слово – распознавание, и теперь оно всё чаще требует к себе искусного подхода, отметил Папа: верующие сталкиваются с новыми и сложными вопросами, а некоторые стремятся к духовности, которая не всегда опирается на Евангелии. «Нередко приходится иметь дело с вероятными сверхъестественными явлениями, в отношении которых Народ Божий должен получить верные и основательные указания». Распознавание также необходимо в борьбе со всякого рода злоупотреблениями, подчеркнул Святейший Отец: Церковь обязана восстанавливать справедливость в отношении жертв насилия со стороны её членов, применяя с особой тщательностью и строгостью предписанное каноническое законодательство. В этом свете, напомнил Папа, недавно были обновлены Нормы о преступлениях, расследование который возложено на Конгрегацию вероучения, поэтому судебные процессы должны стать более эффективными и решительными. Распознавание необходимо и в другой повседневной сфере деятельности ватиканской конгрегации – в расторжении брачных уз in favorem fidei («в пользу веры»), а также в синодальном процессе. Именно распознавание делает Синод настоящим Синодом, и его главным действующим лицом является Святой Дух, подчеркнул Папа Франциск:

«Последнее слово – вера. Ваша Конгрегация призвана не только защищать, но и продвигать веру. Без веры присутствие христиан в мире свелось бы к работе гуманитарной организации. В центре жизни и действий каждого крещёного должна быть вера, причём вера не абстрактная или мутная, подобная выдохшемуся, потерявшему ценность вину, но вера подлинная, искренняя, как того хочет Господь, говорящий ученикам: ‘Если бы вы имели веру с зерно горчичное…’ (Лк 17,6). Поэтому мы никогда не должны забывать, что вера, которая не порождает в нас кризис, – это вера, переживающая кризис; вера, которая не позволяет нам расти, – это вера, которая должна расти; вера, которая не порождает вопросов, – это вера, которую необходимо оживить; вера, которая не потрясает, – это вера, которая должна быть потрясена».

В конце обращения Папа Франциск призвал участников пленарной ассамблеи Конгрегации вероучения «сотрудничать со Святым Духом и друг с другом, чтобы огонь, который Иисус принёс с Собой в мир, продолжал гореть и воспламенять сердца всех людей».