Папа призвал к согласию в Кот-д’Ивуаре

После молитвы «Ангел Господень» 15 ноября Папа Франциск призвал молиться о жителях Филиппин, Кот-д’Ивуара и Румынии.

Приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 15 ноября, Святейший Отец сказал:

«Дорогие братья и сестры! Я выражаю молитвенную близость населению Филиппин, пострадавшему из-за разрушений и прежде всего наводнения, вызванного сильным тайфуном. Я выражаю солидарность беднейшим семьям, пострадавшим от этих бедствий, и поддерживаю тех, кто пытается им помочь».

«Мои мысли также обращены к Кот-д’Ивуару, где сегодня отмечается национальный День мира в обстановке социальной и политической напряженности, которая, к сожалению, привела к многочисленным жертвам. Я присоединяюсь к молитве, чтобы испросить у Господа дара национального согласия, и призываю всех сыновей и дочерей этой возлюбленной страны к ответственному сотрудничеству во имя примирения и мирного сосуществования. В частности, я призываю различных политических деятелей восстановить атмосферу взаимного доверия и диалога в поисках справедливых решений, которые защищают и продвигают общее благо».

«Вчера в одной из больниц в Румынии, куда поступали пациенты, заболевшие коронавирусом, вспыхнул пожар, унесший жизни нескольких человек. Я выражаю свою близость и молюсь о них. Помолимся о них».



Источник: Vatican News