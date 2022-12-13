Папа призвал изменить взгляд на инвалидность

Папа Франциск принял на аудиенции Национальный совет Итальянского общества слепых и слабовидящих. Передает русская служба Vatican News.

Хотя речь идет о светской и внеконфессиональной организации, встреча была приурочена к празднику святой Лючии, небесной покровительнице людей с патологиями зрения. Обращаясь к гостям, Папа отметил, что этот факт «выражает традиционное религиозное чувство, присущее итальянскому народу», а выбранная дата важна для него также и потому, что именно в день святой Лючии (Луции) он был рукоположен в пресвитеры.

«Лючия, сиракузская мученица, своим примером напоминает нам, что высочайшее достоинство человека заключается в свидетельстве истины».

Быть на стороне правды без компромиссов означает служить свету, о чем говорит само имя Лючии; означает быть прозрачными, искренними, распространяя свет там, где мы живем, делая эти пространства более пригодными для жизни и более человечными. Выражая признательность Обществу слепых, Папа назвал его «конструктивной силой общества», поскольку оно выделяется на фоне обычного восприятия инвалидности как состояния нужды.

«Нет, Папа смотрит на вас не так, Церковь видит вас не такими. Христианский взгляд на инвалидность больше не может и не должен быть жалостливым и опекающим. <…> Люди незрячие и слабовидящие, хорошо изучив принципы этики и гражданского сознания, находятся в первых рядах строительства инклюзивных сообществ, где каждый может участвовать, не стесняясь собственных ограничений и слабости».

Итальянское общество нуждается в свидетельстве тех, кто, находясь в ситуации уязвимости, не замыкаются в себе, не сетуют, но вместе со всеми трудятся для того, чтобы улучшить жизнь, подчеркнул Св. Отец.