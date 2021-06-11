Папа призвал иезуитов открыть свои школы для бедных

Папа Франциск обратился с видеопосланием на испанском языке к членам Федерации иезуитских школ Латинской Америки (FLACSI) по случаю 20-летия со дня их основания.

Святейший Отец желает, чтобы эти католические школы всегда были местами «воспитания совести» и «воспитания сердца, убеждённого в своей миссии и в том, что жизнь растёт по мере того, как мы отдаём её другим». В противном случае жизнь – прибережённая для самих себя – превращается в «музейный объект, пропахший нафталином, и не приносит никакой пользы».

Школы отцов из Общества Иисусова, подчёркивает Папа Франциск, призваны быть гостеприимными местами, «где можно залечить свои и чужие раны»; школами, открытыми для самых малых, бедных и отверженных. Идеальным примером отношений к другим людям и творению является Господь Иисус, поэтому католические учебные заведения должны избегать любой «эгоистичной элитарности», но «жить вместе со всеми в духе братства, зная, что всё взаимосвязано, и помня, что братство выражает в первую очередь не нравственный долг, а, скорее, объективную сущность человеческого рода и всего Творения».

Папа Франциск надеется, что иезуитские школы будут учить «распознавать и прочитывать знамения времени, воспринимать собственную жизнь как дар, за который нужно быть благодарными и которым нужно делиться» и в то же время «будут критически относиться к модели развития, производства и потребления, которые устрашающе подталкивают к постыдному неравенству, заставляющему страдать подавляющее большинство населения планеты». В конце послания Папа Франциск желает Федерации иезуитских конгрегаций Латинской Америки ещё многие годы плодотворно трудиться, укрепляя в учениках веру и чувство справедливости.

Католическая федерация представляет собой региональную образовательную сеть, в которую входят 92 учреждения из 19 стран Латинской Америки. По её опекой находятся 135 тысяч учеников и 11 тысяч учителей.



Источник: Vatican News