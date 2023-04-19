Папа приветствовал участников Олимпиады во Франции

Олимпийские игры, которые пройдут во Франции летом 2024 года, должны стать «поводом для глубоких и плодотворных встреч между людьми всех мировоззрений, принадлежащими к разным народам, культурам и религиям». Об этом говорится в послании Святейшего Отца католикам Франции. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима связывает радость Олимпийских игр с широким участием людей, принимающих их на своей земле, и призывает местных католиков «стать волонтёрами», открыв двери церквей, школ, домов и, прежде всего, сердец. «Безвозмездностью и щедростью вашего приёма и самоотдачи вы будете свидетельствовать о Христе, живущем в вас и дарующем Свою радость».

Папа Франциск признателен верующим за то, что во время этого «прекрасного праздника спорта» они будут «содействовать интеграции инвалидов, бедных и отверженных».

В конце послания Епископ Рима выражает надежду, что предстоящие «Олимпийские игры станут возможностью явить через спорт подлинный импульс братства, в котором так нуждается мир», и преподаёт апостольское благословение организаторам, волонтёрам и всем участникам спортивных состязаний.