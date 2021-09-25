Папа принял ряд решений по управлению Кёльнской архиепархией

Архиепископ Кёльна кардинал Райнер Мария Вёльки, а также два вспомогательных епископа — Ансгар Пуфф и Доминикус Швагерлапп — подали прошение об отставке, однако Папа Франциск не дал свое согласие.

В июне этого года Папа распорядился об апостольской визитации в архиепархии Кёльна, чтобы изучить пастырскую обстановку и проблему злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны немецкого духовенства. В результате расследования было выявлено, что кардинал Вёльки не действовал против закона, хотя и совершил «грубые ошибки» — как гласит коммюнике Немецкой епископской конференции – в «общем подходе к этой тематике, прежде всего на уровне коммуникации».

После продолжительной беседы Папы с кардиналом, состоявшейся на прошлой неделе, было решено, что иерарх проведет некоторое время за пределами архиепархии, поскольку он нуждается «в отдыхе, обновлении и примирении». До его возвращения управлять архиепархией будет вспомогательный епископ Рольф Штайнхойзер, получив полномочия апостольского администратора sede plena.

Папа также не дал согласие на отставку вспомогательных епископов Пуффа и Швагерлаппа: они не имели намерений покрывать сексуальные преступления духовенства или пренебрегать жертвами насилия, хотя у них и были некоторые недочеты в управлении, говорится в коммюнике. Монсеньор Пуфф продолжит свое служение, в то время как Швагерлапп попросил у Папы позволения отправиться на год в кенийскую епархию Момбаса.

Источник: Vatican News