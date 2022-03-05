Папа причислит к лику святых мученика нацистского режима

15 мая на площади Св. Петра Папа Франциск причислит к лику святых голландского священника-кармелита Тита (Титуса) Брандсму, сообщает Vatican News.

Профессор университета, писатель и журналист о. Тит Брандсма был арестован 19 января 1942 года за выступления против нацистского режима и трудился ради того, чтобы католические СМИ страны следовали учительству Церкви в отношении нацизма. Брандсма был убит в концлагере Дахау 26 июля 1942 года.

Главный приор Ордена братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель Михал О’Нилл, выражая радость по поводу предстоящей канонизации Тита Брандсмы, подчеркнул: «Особое значение имеет тот факт, что это прославление происходит в тот момент, когда истина и честность тяжко страдают из-за серьезных конфликтов, угрожающих сегодня миру на земле».

Отец Т. Брандсма не боялся выступать против нацистской философии на своих лекциях во время Второй мировой войны. Будучи церковным ассистентом Союза католических журналистов, он от имени епископов наносил визиты издателям-католикам в Нидерландах и увещал их не публиковать нацистскую пропаганду. Занимая также должность президента Союза католических школ, он старался содействовать тому, чтобы не соблюдался приказ о выдворении еврейских детей. Это распоряжение было проигнорировано прежде всего кармелитскими школами. Он продолжал протестовать против режима даже после того, как учителям на 40 процентов были урезаны зарплаты.

Высказывания Тита Брандсмы против нацистского режима были широко известны его руководству, и его называли «маленьким опасным братом».

Для католических журналистов этот священник служит примером того, как следовать своему призванию с нравственной убежденностью и любовью к истине. Поэтому в 1988 году Международное объединение католических журналистов учредило премию имени Тита Брандсмы, которая раз в три года присуждается журналистам и организациям, отличившимся приверженностью поиску истины.

После смерти Тита Брандсмы многие свидетели, в том числе не исповедовавшие католическую веру и даже неверующие, рассказывали, что в самые мрачные моменты, будучи узником концлагеря, он был знаком надежды для людей любой веры. Один протестантский пастор заявил: «Я могу засвидетельствовать, что Тит Брандсма был Божьим чадом благодатью Иисуса Христа». Другие рассказывали о его доброжелательности ко всем: «Он не знал ненависти и враждебности, не знал нетерпения или жесткости».

Процесс прославления Титуса начался в 1952 году, и это был первый процесс, касающийся мученика национал-социализма. Святой Иоанн Павел II беатифицировал священномученика Тита Брандсму 3 ноября 1985 года.

В июле 2016 года во Флориде началось расследование вероятного чуда, произошедшего по ходатайству блаженного. Речь шла о необъяснимом излечении меланомы с метастазами в лимфоузлы, которой страдал священник из Ордена кармелитов. В 2020 году медицинская экспертиза, назначенная ватиканской Конгрегацией по прославлению святых, подтвердила сверхъестественный характер этого исцеления.

25 ноября 2021 года Папа Франциск авторизовал Конгрегацию по прославлению святых издать декрет о чуде, приписываемом заступничеству блаженного Тита Брандсмы, тем самым открыв путь к его канонизации. 4 марта 2022 года Папа объявил о дате канонизации.