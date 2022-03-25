Папа: превратить логику превосходства в логику служения

«Настоящий ответ, как я уже сказал, — это не очередное оружие, не другие санкции, не очередные военно-политические альянсы, но другой подход, иной способ управления миром – теперь уже глобализованным, — и иные установки в международных отношениях, — а не ʺпоказывание зубовʺ, как это происходит сейчас». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец принял на частной аудиенции представительниц Итальянского женского центра, которые находятся в Риме по случаю конгресса на тему «Идентичность мужчины и женщины как созданий в общей миссии». Обращаясь к участницам конгресса, Папа отметил, что Женский центр вдохновляется Евангелием и продвигает диалог со всеми ради общего блага. Эта организация возникла в контексте борьбы за достоинство и права женщин в особо плодотворный – по словам Папы – период для Италии, а именно после Второй мировой войны. Ключевыми моментами для деятельности центра стали солидарность, субсидиарность, светский характер государства.

«Для вас участие в политической жизни, как подчеркивал Пий XII, означает не просто обретение полноправного гражданства для женщин, но это акт справедливости по отношению к сообществу и продвижение ценности политики, рассматриваемой как форма милосердия», — сказал Папа, обращаясь к гостьям, и затем более полно раскрыл значение понятия «доброкачественной политики:

«Она не может вдохновляться культурой власти, понимаемой как господство и произвол, но только культурой заботы, заботы о человеке и о его достоинстве, заботой о нашем общем доме. Доказательство, — к сожалению, негативное… Я думаю, что для тех из вас, кто принадлежит к моему поколению, невыносимо смотреть на то, что произошло и происходит на Украине. К сожалению, это – плод древней логики власти, которая по-прежнему доминирует в так называемой геополитике. Об этом свидетельствует история последних семидесяти лет. <…> Но базовая проблема – та же самая: по-прежнему миром правят как на шахматной доске, где власть имущие изучают ходы для расширения господства в ущерб другим. Таким образом, настоящий ответ – это не дальнейшее вооружение, не дальнейшие санкции. Мне было стыдно, когда я прочитал, что группа государств обязалась потратить, кажется, два процента или две десятых процента ВВП на приобретение оружия, в ответ на то, что сейчас происходит. Какое безумие! Настоящий ответ, как я уже сказал, — это не очередное оружие, не другие санкции, не очередные военно-политические альянсы, но другой подход, иной способ управления миром – теперь уже глобализованным, — и иные установки в международных отношениях, — а не ʺпоказывание зубовʺ, как это происходит сейчас, — иная модель. Модель заботы, благодарение Богу, уже запущена, но, увы, она все еще подчиняется военно-экономической и технократической модели».

Папа Франциск процитировал Послание женщинам святого Папы Павла VI, в котором говорит, что в момент глубоких преобразований в обществе именно женщины, пронизанные духом Евангелия, могут сделать многое, чтобы помочь человечеству избежать упадка. «Поражает пророческая сила этого высказывания, – отметил Папа. – На самом деле женщины, обретающие силу в обществе, могут изменить систему, если им удастся, так сказать, превратить силу логики превосходства в силу логики служения и заботы».