На традиционной встрече перед Рождеством Папа предостерёг Римскую Курию от «вежливых бесов»

22 декабря Папа Франциск встретился с руководителями Римской Курии для традиционного обмена рождественскими поздравлениями. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к прелатам Святейший Отец подчеркнул, что смирение и бедность Сына Божьего, ставшего человеком, побуждают к святости, ради которой следует отказаться от всего лишнего. За всё нужно благодарить Бога: «Без постоянного упражнения в благодарности мы лишь составим список своих недостатков и забудем о главном, а именно о милостях, которые Господь дарует каждый день». Нужно благодарить Бога за дар обращения, внимать евангельскому посланию и воплощать его на практике, не ограничиваясь простым «удалением от зла». Перед лицом Евангелия мы всегда остаёмся детьми, которым нужно учиться: «Если мы будем полагать, что познали всё, то впадём в духовную гордыню».

Епископ Рима подчеркнул исключительную важность духовной бдительности, особенно для служителей Бога: «вежливые демоны» возвращаются в очищенную комнату души тихо, в новом обличии, без ведома хозяина; чтобы их распознать, требуется ежедневное испытание совести. «Человек может потеряться даже у себя дома», о чём напоминает притча о блудном сыне. Всегда есть искушение чувствовать себя в безопасности, даже не пытаясь обратиться, пребывая «в стенах учреждения, на службе Святейшего Престола, в самом сердце тела Церкви», отметил Папа и пояснил причину своих иногда резких высказываний:

«Мы находимся в большей опасности, чем другие, ибо нас подстерегает ‘вежливый лукавый’, который не шумит, а приносит цветы. Если я иногда говорю вещи, которые могут показаться резкими и сильными, то не потому, что не верю в ценность мягкости и нежности, но потому, что благо есть приберечь ласку для труждающихся и обременённых и найти в себе смелость ‘огорчить утешаемых’, как любил говорить слуга Божий дон Тонино Белло, ибо порой утешение в их адрес – лишь обман дьявола, а не дар Святого Духа».

Приходящий в мир Христос – это Князь мира, сказал Папа и напомнил о жителях многих стран, жестоко страдающих от войн и конфликтов:

«Война и насилие – это всегда провал. Религия не должна способствовать разжиганию конфликтов. Евангелие – это всегда Благая весть мира, и во имя никакого Бога война не может быть объявлена ‘священной’».

Епископ Рима процитировал немецкого богослова Дитриха Бонхёффера, погибшего в фашистском концлагере:

«С христианской точки зрения нет особой проблемы провести Рождество в тюремной камере. Многие в таком доме, вероятно, будут праздновать более осмысленное и подлинное Рождество, чем там, где сохранилось лишь название этого праздника. Заключённый лучше других понимает, что несчастье, страдание, бедность, одиночество, беспомощность и чувство вины имеют в глазах Бога совершенно иное значение, чем в суждениях людей; что Бог обращает Свой взор к тем, от кого люди обычно отворачиваются; что Христос родился в хлеву, ибо Ему не нашлось места в гостинице».

Мир, отметил Папа, всегда начинается в сердце человека. Это единственное место, с которого следует начинать, если мы действительно хотим остановить войны, – и не только ракетные атаки, но и словесное, психологическое, административное насилие, «скрытое насилие сплетен». Для прекращения любой войны необходимо прощение, «иначе справедливость становится местью, а в любви признают лишь форму слабости».

В конце речи Святейший Отец призвал «сложить оружие» перед Князем мира, пришедшим в мир:

«Пусть никто не пользуется своим положением и ролью, чтобы уязвить другого. Милосердие – это принятие того, что у другого тоже могут быть собственные ограничения. <…> Прощать – это постоянно давать ещё один шанс, понимая, что человек достигает святости путём проб и ошибок».