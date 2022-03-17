Папа: пожилые люди делают мир более гуманным

В ходе общей аудиенции 16 марта Святейший Отец продолжил тему старости, рассмотрев ее в связи с призванием пожилых людей помогать обществу сохранить моральные устои. Передает русская служба Vatican News.

Библейское повествование о всемирном потопе наводит на парадоксальные размышления, отметил Папа: «Разве и мы сами, подавленные чувством бессилия перед злом, не думаем иногда, что лучше было бы не рождаться? Можно ли доверять некоторым новоявленным теориям, осуждающим человеческий род как эволюционно вредный для жизни на нашей планете?». Мы находимся под давлением противоположных тенденций: с одной стороны – это оптимизм вечной молодости, подогреваемый бурным прогрессом технологий; с другой – мы все больше думаем о некой финальной катастрофе, которая приведет к гибели человечества. Кажется, что символ потопа все больше укрепляется в нашем бессознательном, и в этом смысле нынешняя пандемия оказала немалое влияние на наше беззаботное представление о том, что имеет значение для жизни и судьбы, отметил Папа.

В библейском повествовании, когда речь идет о спасении жизни на земле от потопа, Бог поручает эту задачу самому старому из всех, праведному Ною. Спасет ли старость мир? В каком смысле? Прояснить это нам помогает слово Иисуса, упоминающего о «днях Ноя»: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» (Лк 17,26-27). Но ведь есть и пить, жениться и выходить замуж – это нормально, и все это не кажется примером морального разложения. В чем же оно заключается? В том, что люди, ограничиваясь наслаждением жизнью, утрачивают моральные нормы, теряя достоинство и смысл жизни, подчеркнул Святейший Отец. К сожалению, моральное разложение может стать нормой, и к этому открывает путь беззаботность, исходящая из заботы исключительно о себе; она ослабляет защиту и притупляет совесть:

«Старость вполне способна понять всю ложь такой аморальной жизни, одержимой наслаждением и лишенной содержания: жизни без мысли, без жертвы, без красоты, без истины, без справедливости, без любви. Особая чувствительность пожилых людей к вниманию, заботе и привязанностям, которые делают нас людьми, должна вновь стать призванием для многих. И это будет знаком любви стариков к новым поколениям».

Ной – это пример плодотворной старости: он не жалуется, не упрекает, но заботится о будущем поколения, которое находится в опасности. Он строит ковчег и впускает в него людей и животных. Заботясь о жизни во всех ее проявлениях, Ной исполняет Божье повеление. Призвание Ноя остается неизменно актуальным, и он все еще должен ходатайствовать за нас, сказал Папа, завершая катехизическое наставление.