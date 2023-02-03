Папа пожелал СМИ уделять больше внимания Африке

Вечером 1 февраля, в ходе визита в Демократическую Республику Конго, Святейший Отец встретился в резиденции апостольской нунциатуры в Киншасе с представителями благотворительных организаций Католической Церкви, работающими в этой одной из самых бедных стран мира. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав участников встречи – мирян, монашествующих, миссионеров – Папа поблагодарил их за мужество, с которым они действуют в сложной социальной обстановке страны. «Бог любит и укрепляет щедрость, которая тихо прорастает и приносит плоды, и с радостью обращает взор на тех, кто служит нуждающимся. Именно так растет и приумножается добро – в открытости рук и сердец, устремленных навстречу другим, в смелости, которая порой требуется для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, дойти до самых слабых во имя Иисуса. Воистину большой путь начинается с маленького шага».

Ссылаясь на свидетельства, прозвучавшие в начале встречи, Папа отметил: «Вы не просто перечислили социальные проблемы и привели множество данных о бедности, но прежде всего с любовью говорили о бедных», о конкретных людях. «Спасибо за этот взгляд, который умеет распознавать Иисуса в самых малых братьях и сестрах. Господа нужно искать и любить в бедных, и если мы, христиане, отворачиваемся от них, то это должно заставить задуматься, все ли с нами в порядке: неправильно, когда верующий старается держаться подальше от возлюбленных Христа».

Епископ Рима сказал: «Я хотел бы озвучить то, что вы делаете, чтобы способствовать росту и надежде в Демократической Республике Конго и на этом континенте. Я приехал сюда, движимый желанием дать голос тем, кто его лишен. Как бы я хотел, чтобы СМИ уделяли больше внимания этой стране и Африке в целом! <…> Здесь можно обнаружить огромные таланты и истории истинного человеческого и христианского величия, истории, рожденные в подлинной атмосфере уважения к детям, старикам и творению».

Бедность и отвержение оскорбляют человека, продолжил Папа: восстановить его достоинство можно только любовью; подлинно человеческое развитие не может быть без памяти и будущего. Дела милосердия помогают быть на одной волне с Богом, и Господь удивляет нас нежданными чудесами, которые происходят через тех, кто любит, пояснил Папа и назвал «хорошим знаком» то, что власти – благодаря недавним соглашениям с поместным епископатом – признали и оценили работу тех, кто занимается социальной и благотворительной деятельностью. Но это не означает, что можно полностью передать заботу о самых уязвимых слоях населения волонтерам, так же как и помощь в области здравоохранения и образования, подчеркнул Святейший Отец: это приоритетные задачи тех, кто управляет страной.

«Причиной бедности является не столько отсутствие товаров и возможностей, сколько их неравное распределение. Благополучные люди, особенно если они христиане, призваны делиться достоянием с теми, кому не хватает самого необходимого, тем более когда они принадлежат к одному народу. Это вопрос не доброты, а справедливости. Это не филантропия, это вера, ибо, как говорит Писание, ‘вера без дел мертва’ (см. Иак 2,26)».

Папа Франциск отметил некоторые аспекты, «о которых полезно помнить, чтобы служение Иисусу в бедных становилось плодотворным свидетельством»: благотворительность требует образцовой жизни по Евангелию, доверия и прозрачности, дальновидности и умения взаимодействовать. Папа отметил значительный вклад католического здравоохранения, которое приносит облегчение и надежду населению, оказывая безвозмездную высококвалифицированную помощь страдающим. «Всё для блага бедных», – сказал в заключение Святейший Отец.