Папа поздравил с Рождеством православных и католиков Восточных Церквей

В полдень 6 января, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск поздравил с праздником Рождества Восточные Церкви.

Обращаясь к верующим православных Церквей и католикам восточных обрядов, Святейший Отец сказал:

«Сегодня мои мысли обращены к братьям и сёстрам Восточных Церквей, как католических, так и православных, которые завтра празднуют Рождество Господне. С любовью я передаю им самые сердечные пожелания мира и всех благ: да просветит Христос, рождённый от Девы Марии, ваши семьи и ваши общины! Братья и сёстры, поздравляю вас!»



Источник: Vatican News