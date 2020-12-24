Папа поздравил ливанцев с Рождеством

Папа Франциск направил поздравительное рождественское послание всем жителям Ливана, независимо от их общинной и религиозной принадлежности.

В письме на имя маронитского Патриарха кардинала Бешары Бутроса Раи Святейший Отец отмечает, что ему «больно видеть страдания и муки, которые заглушают врожденную находчивость и бодрость Страны Кедров»; досадно наблюдать за тем, как похищаются «самые сокровенные мечты на мирную жизнь», как Ливан теряет способность и далее быть «для истории и для всего мира посланием свободы и свидетельством добрососедства». Святейший Отец глубоко сочувствует ливанскому народу в его горестях, особенно думая о многих молодых людях, которые лишены света надежды на лучшее будущее.

Однако в этот рождественский день «народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» (Ис 9,2), смягчающий страхи и «вселяющий в каждого надежду и уверенность в том, что Провидение никогда не оставит Ливан и сумеет превратить и это горе в добро».

Папа отмечает, что Ливан часто упоминается в Священном Писании: он сравнивается с величественным кедром, являя собой символ крепости, справедливости, красоты, благополучия и плодовитости.

В наши дни Эммануил, Бог-с-нами, идёт рядом с нами: «Будьте уверены в Его присутствии, в Его верности, — пишет Папа, желая ливанцам, подобно кедру, черпать из глубины своих корней живительные соки солидарности, устойчивости в любой буре, расточать по всему миру аромат уважения, сосуществования и плюрализма; укреплять «идентичность народа, не позволяющую рухнуть мечте тех, кто верил в будущее прекрасной и процветающей страны».

Святейший Отец обращается к политическим и религиозным лидерам страны, призывая их защищать не собственные интересы, а интересы всего народа. В послании звучит призыв к международному сообществу помочь Ливану избежать региональных конфликтов и напряжённости, выйти из серьёзного кризиса и подняться на ноги.

Епископ Рима желает всем ливанцам поднять взор в темноте ночи, дабы Вифлеемская звезда стала их проводником и ободрением и помогла им «войти в логику Бога, чтобы не сбиться с пути и не потерять надежду».

Источник: Vatican News