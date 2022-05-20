Папа поздравил Институт психологии с юбилеем

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам международной междисциплинарной конференции, организованной Институтом психологии Папского Григорианского университета. В эти дни отделение римского ВУЗа отмечает 50-летие своего основания, сообщает русская служба Vatican News.

Перед лицом глубокого антропологического кризиса наших дней «Церковь обязана реагировать адекватно и эффективно», пишет в своём послании Папа.

Святейший Отец убеждён в необходимости говорить «нет» злу, «поднимать на ноги уязвленных или оскорблённых в своём достоинстве» и воспитывать людей с «солидной антропологической подготовкой». Именно поэтому Церковь ждёт от института «качественного служения, основанного на знаниях психологии, богословия и философии».

За свою 50-летнюю историю, продолжает Папа, институт «смело придерживался междисциплинарного подхода к душепопечению как в области исследований и многочисленных публикаций, так и в пастырской и воспитательной практике». Учебное заведение «подготовило специалистов, способных интегрировать духовность и психологию в апостольскую и просветительскую деятельность в различных географических и культурных контекстах Церкви».

Конференция, организованная Институтом психологии, по словам Папы, начинает с наследия прошлого, чтобы встретить вызовы будущего; ситуация в мире потрясает и вопрошает, побуждая «к серьёзному испытанию и обращению». В конце послания Епископ Рима желает академическому сообществу пребывать «на службе Церкви и выходить на экзистенциальные окраины современников, которые – несмотря на различие культур – все нуждаются в поддержке и стимуле для преодоления трудностей и вызовов жизни».