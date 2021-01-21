Папа поздравил Байдена по случаю инаугурации

20 января Папа Франциск направил поздравительное послание Джо Байдену по случаю его инаугурации в качестве 46-го президента Соединённых Штатов Америки.

Святейший Отец выражает сердечные пожелания новоизбранному президенту и молит Всемогущего Бога даровать ему мудрость и силу в осуществлении высоких полномочий:

«Пусть под Вашим руководством американский народ и впредь черпает силу в высоких политических, этических и религиозных ценностях, которые вдохновляли нацию с момента её основания, – пишет Епископ Рима. – В это время, когда серьёзные кризисы, с которыми сталкивается наша человеческая семья, требуют дальновидных и согласованных ответов, я молюсь, дабы Ваши решения основывались на заботе о созидании общества, отмеченного подлинной справедливостью и свободой, наряду с неизменным уважением прав и достоинства каждого человека, особенно бедных, уязвимых и тех, у кого нет голоса. Я также прошу Бога, источника всей мудрости и истины, направить Ваши усилия на содействие взаимопониманию, примирению и миру в Соединённых Штатах и ​​между народами земли в целях продвижения всемирного общего блага. С этими чувствами я охотно призываю на Вас, вашу семью и на возлюбленный американский народ обильные благословения».



Источник: Vatican News