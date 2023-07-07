Папа посетит Фатиму, чтобы испросить мира для Украины и всего мира

Посещение святыни было добавлено к поездке на ВДМ, поскольку Франциск желает вознести особые молитвы Марии о прекращении войны в сердце христианской Европы и о прекращении всех войн. Явление Богородицы в Португалии в 1917 году особым образом связано с Россией и с Римскими Папами последнего столетия, пишет в своей авторской колонке Андреа Торниелли, главный редактор Vatican News.

Автор напоминает, что Папа Франциск во второй раз посетит святилище Фатимской Божьей Матери, где в мае 1917 года трое пастушков – двое из них уже прославлены в лике святых, третья же находится на пути к алтарям, — получили от Марии послание, касающееся будущего человечества. При этом подчеркивается, что визит продолжительностью всего несколько часов в Фатиму, — куда Папа прибудет на вертолете в субботу 5 августа, — был добавлен в программу не сразу, поскольку паломничество Папы вначале предполагало только пребывание в Лиссабоне по случаю Всемирного дня молодежи.

Тот факт, что Франциск решил снова отправиться в Фатиму, весьма знаменателен, — отмечает автор статьи, — и намерения Папы связаны как с сегодняшней трагедией на Украине, так и со многими другими военными конфликтами, происходящими в мире. Этот жест Епископа Рима можно напрямую связать с другим, который он совершил 25 марта 2022 года в базилике Святого Петра, посвятив Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии. Шестнадцать месяцев назад Франциск молился следующими словами: «Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о миллионах погибших в мировых войнах. Не сумели выполнить обязательства, что взяли на себя как Сообщество Наций, и не оправдали мечты народов и чаяния молодежи… Звезда над морем, помоги нам уцелеть в буре войны… Избавь нас от войны, сохрани мир от ядерной угрозы».