Папа: помолимся о матерях павших украинских и российских воинов

В конце общей аудиенции 5 апреля Папа Франциск призвал верующих молиться о погибших в конфликте на Украине. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима подчеркнул:

«В эту cвятую неделю Страстей Христа, размышляя о Его несправедливой смерти, я особо вспоминаю всех жертв военных конфликтов и прошу молиться о них. Вознесём молитвы к Богу, дабы сердца всех обратились. Взирая на Пресвятую Богородицу Марию перед Крестом, я думаю о матерях павших украинских и российских солдат. Матерях, потерявших сыновей: помолимся об этих матерях».

В обращении к итальянским верующим Папа Франциск сказал:

«В насыщенной духовной атмосфере Страстной седмицы я призываю всех созерцать тайну страстей, смерти и воскресения Господа, чтобы черпать в ней силы для воплощения требований Евангелия в нашей жизни. Не будем забывать в молитвах об истерзанной Украине. Моё благословение всем».