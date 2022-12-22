Папа: помолимся Господу, дабы Он принёс мир Украине как можно скорее

21 декабря, в конце общей аудиенции, Папа Франциск поздравил с наступающим Рождеством многочисленных паломников, собравшихся в Зале Павла VI, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к молодёжи, больным, старикам и молодожёнам, Епископ Рима пожелал им, чтобы рождение Спасителя принесло «духовное утешение и подарило радость от любви Бога, ставшего Младенцем». «В праздник Бога, ставшего ребёнком, будем помнить об украинских детях, – призвал Папа. – Когда я встретился с ними здесь, большинство из них не могли улыбаться, а когда ребёнок теряет способность улыбаться, это серьёзно. Дети несут в себе трагедию войны, бесчеловечной и тяжёлой. На Рождество будем помнить об украинском народе; помолимся Господу, дабы Он принёс ему мир как можно скорее».

Поздравляя с наступающими праздниками жителей Польши, Святейший Отец сказал:

«По вашей традиции в канун Рождества вы оставляете свободное место за столом для нежданного гостя. В этом году оно будет занято множеством беженцев, которым вы с большой щедростью открыли двери своих домов. Пусть Сын Божий, родившийся в Вифлееме, наполнит любовью каждого из вас, ваши семьи и тех, кому вы помогаете. Несите мир всем людям доброй воли. Я благословляю вас от всего сердца!»