Папа помолился об умерших кардиналах и епископах (+ ФОТО)

4 ноября в Ватиканской базилике Святого Петра Папа Франциск возглавил заупокойную Мессу о 7 кардиналах и 123 епископах, умерших в течение последнего года. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельской сцене распятия, где благоразумный разбойник перед смертью обращается к Иисусу с мольбой: «Помяни меня, Господи». Слова этого покаявшегося человека находят отклик у каждого из нас, подчеркнул Папа, отметив, что Господь всегда внимает молитве грешника, даже в его последний час. Мольба разбойника отражает глубинное человеческое стремление к памяти в сердце Христа – быть принятым и услышанным Богом. Христос умирает вместе с нами, чтобы спасти нас, и когда человеческая жизнь подходит к концу, Божья любовь проявляет силу, освобождающую от страха смерти. Господь принимает в Своём сердце мольбу кающегося и дарует ему спасение.

Любящее сердце Христа открыто для каждого, даже для грешника, в нём каждый может найти надежду и спасение. Папа Франциск отметил, что слово «вспоминать» означает не просто думать о чём-то прошедшем, но «помещать его в сердце». Поэтому важно помнить о людях, которые встречаются на нашем пути, с милосердием, никого не осуждая.

«Обращаясь к сердцу Божьему, наши современники, как и люди всех времён, могут надеяться на спасение, даже если ‘в глазах неразумных они казались умершими’ (Прем 3,2), ибо память о Господе хранит и защищает всю историю. Господь – участливый и милостивый Судья, близкий, сострадательный и милосердный».

Епископ Рима призвал к молитве за усопших кардиналов и епископов, назвав их «пастырями и примером для паствы Господней» (см. 1 Петр 5,3):

«Да воссядут они теперь за Его трапезой, преломив на земле Хлеб жизни. Все они по-своему любили Церковь: помолимся, дабы они могли вечно утешаться общением святых. С твёрдой надеждой мы ожидаем, что вместе с ними обретём радость на небесах».

В конце проповеди Святейший Отец попросил всех участников богослужения трижды вознести молитву: «Помяни нас, Господи!».