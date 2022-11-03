Папа помолился на Тевтонском кладбище обо всех умерших (ФОТО)

В полдень 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, Папа Франциск посетил Тевтонское кладбище в Ватикане, сообщает Vatican News.

Заупокойный молебен Святейшего Отца прошёл в частном порядке по окончании Святой Мессы, которую Епископ Рима возглавил в базилике Святого Петра в память о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего года.

На территории Тевтонского кладбища, расположенного недалеко от ватиканского Дома Святой Марфы, Папу Франциска ждали сёстры-монахини из конгрегации Христа Священника, которые ухаживают за кладбищем, а также ректор Папской Тевтонской коллегии Санта-Мария-ин-Кампосанто.

Святейший Отец в тишине вознёс молитвы обо всех усопших верных, а затем совершил обряд благословения, окропив святой водой находящиеся там могилы.