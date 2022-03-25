Папа: получить прощение – это право человека

В полдень 25 марта Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов 32-го учебного курса для исповедников, организованного Апостольской пенитенциарией. В этом году в нём принимают участие около 800 священников. Передает русская служба Vatican News.

Всем исповедникам, отметил Папа, будет полезно размышлять над ватиканским документом от 2019 года о неприкосновенности таинственной печати: в нём затрагиваются крайне злободневные аспекты, которые помогают заново открыть важность служения примирения, в котором реализуется милосердие Бога к человечеству.

«Прощение – это право человека», которого жаждет сердце каждого, подчеркнул Папа Франциск: быть прощенными – значит быть любимыми такими, какие мы есть, несмотря на наши ограничения и грехи. Прощение является «правом» в том смысле, что Бог, в пасхальной тайне Христа, даровал его в полной и необратимой форме каждому человеку, готовому принять его со смиренным и кающимся сердцем, напомнил Епископ Рима:

«Щедро раздавая Божье прощение, мы, исповедники, сотрудничаем в исцелении людей и всего мира; мы содействуем любви и миру, к которым так сильно стремится каждое человеческое сердце; мы вносим вклад, если можно так выразиться, в духовную ‘экологию’ мира».

Святейший Отец предложил исповедникам три ключевых слова, три лика любви, сопровождаемых радостью, и первым из них является принятие кающегося. Радушный приём – это «мера пастырского милосердия», и оно богато плодами как для кающегося, так и для самого исповедника. Второй элемент, по словам Папы, – это умение слушать, которое требует внутреннего расположения, внимания, доступности, терпения. «В некоторых исповедях не нужно ничего или почти ничего говорить, советуя или наставляя, а только слушать и прощать. Слушание – это форма любви, которая помогает другому человеку почувствовать себя по-настоящему любимым», и это порождает радость. Третье ключевое слово, подчеркнул Епископ Рима, – это сопровождение: все решения принимает кающийся, а не исповедник; священник «не является хозяином совести другого». Исповедник должен просто сопровождать, со всем благоразумием, проницательностью и милосердием, «решение признать истину и волю Божью в конкретном опыте кающегося». При этом всегда необходимо отличать беседу на исповеди, скрепленной печатью таинства, от диалога во время духовного сопровождения, который также не публичен, хотя и по-иному.

«Исповедник, – подчеркнул Папа Франциск, – всегда ставит целью всеобщий призыв к святости и благоразумно сопровождает к ней. Сопровождать – значит заботиться о другом человеке, идти вместе с ним или с ней. Недостаточно указать место назначения, если мы не готовы пройти вместе хоть несколько шагов. Какой бы краткой ни была исповедальная беседа, из нескольких деталей уже становится ясно, каковы нужды брата или сестры: мы призваны ответить на них, сопровождая людей прежде всего к пониманию и принятию Божьей воли, которая всегда является дорогой к величайшему благу, к радости и миру». Епископ Рима отметил, что формула отпущения грехов, произносимая исповедником, также означает: «Ты, брат, сестра, драгоценен, дорог Богу; хорошо, что ты есть».

В конце обращения Папа Франциск напомнил о приближающемся Юбилее 2025 года и призвал Апостольскую пенитенциарию организовать всё необходимое, чтобы предстоящий Святой год стал максимально плодотворным: «Пусть Божья милость достигнет всех и каждого!».