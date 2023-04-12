Папа – политикам: вдохновляйтесь энцикликой Pacem in terris

На общей аудиенции в Ватикане Святейший Отец напомнил, что 11 апреля исполнилось 60 лет со дня выхода энциклики Pacem in Terris, «с которой св. Иоанн XXIII обратился к Церкви и миру в разгар напряжённости между двумя противоборствующими блоками в так называемой холодной войне». Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы Франциска, Иоанн XXIII открыл перед всеми широкий горизонт диалога о созидании мире на земле, Божий замысел в отношении мира и человеческой семьи:

«Эта энциклика была подлинным благословением, как проблеск покоя среди тёмных туч: её послание крайне злободневно. Достаточно привести в пример этот отрывок: ‘Отношения между государствами, как и отношения между людьми, необходимо регулировать, не прибегая к оружию, в свете разума, т. е., в истине, справедливости и действенной солидарности’ (62). Я приглашаю верующих и людей доброй воли прочитать Pacem in Terris и молюсь, чтобы лидеры государств вдохновлялись ею в своих планах и решениях».