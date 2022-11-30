Общая аудиенция в Ватикане 30 ноября. Папа: подлинное утешение познаётся по плодам (+ ФОТО)

На общей аудиенции утром 30 ноября Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему духовного распознавания. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима задался вопросом: «Как распознать подлинное утешение?» и отметил, что некоторые критерии можно найти в отрывке из «Духовных упражнений» св. Игнатия Лойолы: «Если начало, середина и конец (хода мыслей) во всём хороши, то есть направлены лишь к одному добру, – это признак доброго ангела. Но если в ряду мыслей, внушённых ангелом, в чём-либо видна вещь злая, или отвлекающая, или менее хорошая, чем та, которую душа прежде намеревалась совершить, или если что-нибудь ослабляет душу, или делает её беспокойной и удручённой, отнимая у неё мир, тишину и спокойствие, которые она до этого имела, то это явный признак происхождения этих мыслей от злого духа» (№ 333).

Эти ценные указания, подчеркнул Папа, заслуживают краткого комментария. Исходные намерения должны быть направлены к добру: например, желание молитвы должно сопровождаться любовью к Богу и ближнему, делами милосердия, но никак не отвлечением от необходимой работы или бегством от своих задач. Молитва «помогает реализовать то добро, к которому мы призваны здесь и сейчас». Далее, если мы начинаем молиться как фарисей из притчи (см. Лк 18,9-14), угождая себе и презирая других, это признак того, что злой дух использовал желание молитвы «как ключ, чтобы войти в сердце и передать свои чувства».

Следующий вопрос, отметил Папа, – «куда приводит конкретное желание?». Например, даже усердно и прекрасно работая, можно перестать молиться, начать вести себя злобно, агрессивно и прийти к убеждению, что всё зависит от нас, вплоть до потери веры в Бога. «Здесь очевидно действие злого духа», – подчеркнул Папа Франциск.

Зачастую лукавый представляет себя в коварной, замаскированной манере: начинает с самых дорогих для нас вещей, а затем мало-помалу привлекает к себе: «Зло проникает тайно, без ведома человека»: поэтому так важно терпеливое исследование истоков и истинности мыслей.

«Чем больше мы познаём себя, тем лучше чувствуем, откуда приходит злой дух, узнаём его ‘пароли’ и входные двери в сердце, наши самые чувствительные точки, чтобы в будущем обращать на них особое внимание».

В этом контексте Епископ Рима отметил важность ежедневного испытания совести и в конце наставления подчеркнул: «Подлинное утешение – это своего рода подтверждение того, что мы делаем благоугодное Богу и ходим по Его путям жизни, радости, мира».