Папа передал APSA финансовые полномочия Госсекретариата

Святейший Отец принял ряд решений в сфере управления финансами Святейшего Престола. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск подписал апостольское послание motu proprio «О некоторых полномочиях в экономико-финансовых вопросах»: оно датировано 26 декабря и опубликовано в понедельник. Посредством этого документа Святейший Отец закрепляет, начиная с 1 января наступающего года, передачу полномочий по управлению финансовыми инвестициями и недвижимым имуществом, находящимся в собственности у Госсекретариата Ватикана, — включая «Лепту Святого Петра», — Управлению имуществом Апостольского Престола (APSA). Об этом переходе Папа объявил в специальном послании госсекретарю Ватикана еще в августе, в связи с чем в начале ноября была учреждена специальная Комиссия по переходу и контролю.

Таким образом, управление имуществом и финансами Святейшего Престола становится более централизованным, что облегчает контроль его экономической и финансовой деятельности. Папа утверждает о нецелесообразности исполнения Госсекретариатом тех функций в сфере экономики и финансов, которые относятся к компетенции других ведомств Римской Курии.

В первой статье нового апостольского послания Папа распоряжается о том, чтобы начиная с 1 января все банковские фонды и счета, инвестиции в движимое и недвижимое имущество, в том числе в составе инвестиционных фондов и обществ, владельцами которых до сих пор был Госсекретариат, перешли к Управлению имуществом Апостольского Престола, которое будет заниматься их администрированием. Все эти фонды будут подконтрольны Секретариату по экономике: он будет выполнять также функции «Папского секретариата по экономическим и финансовым вопросам». Переход фондов должен быть полностью осуществлен не позднее 4 февраля 2021 года.

Начиная с 1 января все пожертвования Святейшему Престолу будут переводиться на счет под названием «Общий бюджет Святейшего Престола», управляемый APSA. Любые переводы с этого счета должны быть авторизованы префектом Секретариата по экономике.

Во второй статье Папа Франциск поручает APSA учредить сберегательный фонд, называемый «Папские фонды», с автономным бухгалтерским учетом. В эти фонды будут входить «Лепта Святого Петра» и «Дискреционный фонд Святейшего Отца», а также фонды, учрежденные в соответствии с волей благотворителей. Каждый из них сохранит свое первоначальное предназначение. Любые операции с «Дискреционным фондом» могут осуществляться только по личному решению Папы.

Третья статья посвящена контролю и надзору, — речь идет об укреплении роли Секретариата по экономике. В четвертой статье motu proprio Папа постанавливает, что Административный отдел Госсекретариата Ватикана отныне будет управлять исключительно «человеческим ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности, относящейся к собственному внутреннему управлению». Архив этого отдела, относящийся к фондам и инвестициям, также переходит к Управлению имуществом Апостольского Престола (APSA).