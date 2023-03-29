Папа отправил медикаменты для пострадавших от стихии в Турции

Папа Франциск оказал очередную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции: 10 000 упаковок лекарств были доставлены в Стамбул в минувшие понедельник и вторник, говорится в коммюнике ватиканского Департамента милосердия. Сообщает русская служба Vatican News.

Медикаменты были закуплены по рекомендации посольства Турции при Святейшем Престоле. По словам Папского элемозинария кардинала Конрада Краевского, гуманитарная помощь направляется в страну регулярными турецкими авиарейсами, что требует особого внимания к весу и габаритам контейнеров. «Это удаётся сделать с помощью волонтёров», – отметил иерарх.

6 февраля в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии погибло более 50 000 человек, миллионы людей остались без крыши над головой. Служба Папских милостей немедленно отправила в эти страны первоначальную помощь: медикаменты, продукты, термобельё, подгузники и другие предметы первой необходимости. В Сирию, которая страдает также от продолжительной войны, гуманитарная помощь от Папы Римского оказывается через местную апостольскую нунциатуру.

Несколько недель назад Турцию и Сирию посетил со специальной миссией архиепископ Клаудио Гуджеротти, префект ватиканского ведомства по делам восточных католических Церквей.

В минувшее воскресенье во всех итальянских приходах собирались пожертвования для населения Турции и Сирии, пострадавшего от стихийного бедствия; Итальянская епископская конференция (CEI), выделила на эти нужды 500 000 евро из своего фонда 8xmille.