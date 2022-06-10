Папа отложил поездку в Африку

По настоянию врачей Папа Франциск вынужден отложить на неопределенный срок следующую зарубежную апостольскую поездку, запланированную на 2 -7 июля. Как напоминает Vatican News, Святейший Отец должен был посетить Конго и Южный Судан.

«По просьбе врачей, для того, чтобы не сводить на нет результаты продолжающееся лечения колена, Святейший Отец с сожалением вынужден отложить апостольский визит в Демократическую Республику Конго и в Южный Судан, запланированную на 2-7 июля этого года, до новой даты», — сообщил на брифинге 10 июня директор Зала Печати Ватикана Маттео Бруни.

Паломничество в Африку должно было включать Киншасу и Гому в Конго и Джубу – в Южном Судане.